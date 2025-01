Un gruppo di ricercatori dell'Irccs Neuromed e dell'Università Sapienza di Roma ha scoperto come un particolare recettore nervoso, denominato mGlu3, rivesta un ruolo chiave nell'evoluzione della malattia di Parkinson. Lo studio suggerisce una strada innovativa per approcci terapeutici più efficaci. Il neuro-recettore mGlu3 è stato studiato sia in modelli animali che in pazienti umani.