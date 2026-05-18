Estate e benessere intimo, l'importanza dei materiali che si indossano

Le temperature elevate e l’umidità tipiche dell’estate possono portare alla comparsa di fastidi intimi ricorrenti per diverse donne: queste condizioni infatti possono alterare l’equilibrio dell'organismo, favorendo la comparsa di irritazioni e disturbi intimi. In estate inoltre sono da considerare fattori come il contatto prolungato con il costume bagnato, la sabbia, l’uso di indumenti eccessivamente aderenti o realizzati in materiali sintetici che impediscono alla pelle di respirare.
I consigli per l’estate
Per cercare di contrastare questi problemi, un ruolo è giocato dagli indumenti che si indossano: i tessuti sintetici possono infatti generare un "effetto barriera" che aumenta la temperatura locale e l’umidità, facilitando la proliferazione di microrganismi. Al contrario, il 100% cotone rappresenta un aiuto grazie alla sua naturale capacità di lasciar traspirare la pelle e mantenere inalterato il pH vaginale. Inoltre, sono da seguire alcune buone abitudini come bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, curare l'igiene con prodotti non aggressivi e, quando necessario, supportare l'organismo con integratori specifici.
I prodotti di Corman
Secondo Elisa Gusberti, Responsabile qualità e regolatorio di Corman, “il benessere intimo è un diritto fondamentale che passa attraverso il massimo rispetto per il proprio corpo. Scegliere assorbenti in 100% cotone, dentro e fuori, non è solo una questione di comfort, ma una garanzia di traspirabilità e protezione”. L’azienda - operante nel Consumer Healthcare con brand noti come Presteril, Omron, Daflon e Diet Sucaryl - propone diverse soluzioni sul mercato a questo scopo: “La nostra missione è offrire alle donne prodotti rispettosi delle pelli più sensibili, scongiurando il rischio di irritazioni e garantendo quella sensazione di freschezza necessaria per affrontare con sicurezza ogni momento della giornata, specialmente in estate".