Estate e benessere intimo, l'importanza dei materiali che si indossano

Secondo Elisa Gusberti, Responsabile qualità e regolatorio di Corman, “il benessere intimo è un diritto fondamentale che passa attraverso il massimo rispetto per il proprio corpo. Scegliere assorbenti in 100% cotone, dentro e fuori, non è solo una questione di comfort, ma una garanzia di traspirabilità e protezione”. L’azienda - operante nel Consumer Healthcare con brand noti come Presteril, Omron, Daflon e Diet Sucaryl - propone diverse soluzioni sul mercato a questo scopo: “La nostra missione è offrire alle donne prodotti rispettosi delle pelli più sensibili, scongiurando il rischio di irritazioni e garantendo quella sensazione di freschezza necessaria per affrontare con sicurezza ogni momento della giornata, specialmente in estate".