C'è un legame tra apnea e morti per cancro

Ci sarebbe un legame tra l'apnea notturna e il cancro. Questo il risultato di una ricerca condotta dall'Ospedale universitario di Valencia e presentata al Congresso annuale della European Respiratory Society a Vienna.

In particolare, un'apnea grave è associata a una mortalità accresciuta a causa del cancro. Si tratta di un legame e non di una relazione di causa effetto ma incoraggia a proseguire le ricerche su queste due patologie.

Lo studio I ricercatori hanno seguito più di 5.600 pazienti di sette cliniche del sonno spagnole, per studiare il legame tra l'apnea notturna e la mortalità per cancro.

La gravità dell'apnea è stata misurata sulla base di un indice di ipossia (condizione patologica in cui il corpo o una sua regione sono privi di rifornimento di ossigeno). La misurazione ha verificato la durata, durante la notte, degli episodi in cui il livello di ossigeno nel sangue è scarso.

I risultati mostrano che a un'apnea grave (con più del 14 per cento della durata del sonno in ipossia) corrisponde un rischio doppio di decessi a causa del cancro.

Miguel Angel Martinez-Garcia autore principale dello studio conferma: "Abbiamo constatato un aumento significativo del rischio relativo di decesso per cancro nelle persone che soffrono di apnea del sonno. La nostra ricerca conferma l'associazione tra questi due problemi, ma non significa che l'apnea notturna causa il cancro".

Questo studio mostra l'efficacia della terapia "Continuous Positive Airway Pressure": durante la notte un dispositivo insuffla aria nelle vie respiratorie per mantenerle aperte mentre si dorme. In questo studio, nei pazienti che non utilizzano questo dispositivo si riscontra un rischio ancora maggiore di decesso per cancro.