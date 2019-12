Toni Capuozzo compie 71 anni: eccolo quando raccontava di aver salvato un bambino dalla guerra

Toni Capuozzo compie 71 anni. Il giornalista, storico inviato di guerra è nato il 7 dicembre del 1948 a Palmanova e da sempre si è definito "genitore di due figli e mezzo". Questo perché ai tempi della guerra in Jugoslavia, ha preso in affido, seppure per poco tempo, Kemal un bambino che sotto i bombardamenti ha perso la madre e una gamba.

Il conduttore della trasmissione "Terra!" ha portato con sè il bambino in Italia affinché potesse avere subito una protesi. "È stata una scena che ci ha lasciato senza fiato", ha spiegato Capuozzo a Emilio Fede durante un'intervista avvenuta nel 1992. Il giornalista ha raccontato il momento in cui ha incontrato il neonato di soli quattro mesi: "Una delle infermiere ha preso me e l'operatore per il braccio. L'ospedale era stato bombardato da poco e in un lettino, in un angolo, c'era Kemal".

Capuozzo si è occupato di Kemal fino a quando il tribunale dei minori ha ricongiunto il bimbo col padre biologico che viveva a Sarajevo. Il giornalista ha continuato a prendersi cura del minore nonostante la distanza ed è riuscito a farlo operare in Italia quando è stato colpito da un cancro.