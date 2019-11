Amanda Lear compie 80 anni: quando cantava "Illibata" a Superclassifica Show nel 1989

Amanda Lear compie 80 anni. La cantante, attrice, ex modella e scrittrice, classe 1939, è riuscita a creare intorno al suo personaggio un’aura di ambiguità e di mistero che l’hanno resa ancora più irresistibile per molti artisti e produttori. La sua androginia colpì prima il pittore Salvador Dalì, di cui fu anche l’amante e che la volle molto spesso come modella; e poi David Bowie. Si innamorò di Alain-Philippe Malagnac d'Argens de Villèle che sposò il 13 marzo 1979 a Las Vegas: una storia d’amore, però, destinata a una fine tragica con la morte di lui a causa di un incendio nella loro villa in Provenza. Amanda Lear ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo mantenendo quell’ambiguità che l’ha sempre contraddistinta. Sfruttò la sua voce bassa e mascolina per distinguersi nel mondo musicale e raggiungere un successo invidiabile con 18 album 25-30 milioni di singoli venduti in tutto il mondo. Eccola a "Superclassificia Show" mentre si esibisce con "Illibata" nel 1989.