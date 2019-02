Amanda Lear a “Verissimo”: “Meglio i gatti che un uomo”

“Ho tantissimi gatti: meglio loro che la compagnia di un uomo che ti mente”. L’ex modella, cantante e attrice Amanda Lear si racconta in un’intervista in studio a “Verissimo”. Un'ode alla solitudine e all'amore per gli animali: “Preferisco loro. Sto bene da sola, mi piace la mia casa in Provenza, ho le mie olive e faccio l’olio”. La Lear racconta anche degli inizi della sua carriera. “Hai mai ricevuto delle molestie?” le chiede la Toffanin in studio. “Magari! Non mi voleva nessuno” risponde ridendo l’ex modella, che poi prosegue nel racconto degli uomini della sua vita: dalla separazione da David Bowie al suo amore con Dalì, fino alla morte del marito Alain-Philippe Malagnac d'Argens, morto bruciato nella loro villa: “Io ero qui in studio, è stata una cosa terrificante".