Vertice sulla Manovra, Salvini: "Bene l'incontro", ma sul caso è giallo

Matteo Salvini dice che è stato "positivo" l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte per fare il punto "sulla Libia e sulla Manovra, in vista dell'invio della lettera" a Bruxelles, previsto per il 13 novembre. Al vertice non hanno partecipato Luigi Di Maio e Giovanni Tria. La circostanza ha aperto un giallo sul summit di governo, dal momento che fonti M5s avevano in precedenza dichiarato che "non è in corso e non c'è stato alcun vertice".