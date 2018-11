Tav, Appendino: protestare è giusto, ma no a una gara tra piazze

"Non ho nulla in contrario che la gente scenda in piazza. Io l'ho fatto per anni, contro Tav e inceneritore. La differenza è che nessun sindaco Si Tav ha mai proposto di riceverci. E poi io sono il sindaco di Torino, non di una parte sola e molte cose che sono state dette in quella piazza le condivido". Lo dice Chiara Appendino che, sulla manifestazione No Tav dell'8 dicembre, aggiunge: "Spero che non si inneschi una sorta di gioco della piazza".