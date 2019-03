Tajani: "Salvini stacchi spina al governo, non temiamo le urne"

"Un candidato fortemente voluto da Forza Italia, un esponente della società civile che allarga l'area di consenso del centrodestra. Un candidato vincente. Avevamo ragione noi. E adesso, siamo pronti per vincere anche in Piemonte". Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, rivendica per il suo partito un successo non scontato e invita Salvini a staccare la spina al governo: "Non abbiamo paura del voto".