Emilia-Romagna, Bonaccini: "Ho preso voti in uscita dal M5s e dalla destra"

Stefano Bonaccini analizza l'esito delle Regionali che lo hanno confermato governatore in Emilia-Romagna. Secondo il candidato del Pd, decisivo, per la sua rielezione, è stato il voto disgiunto che ha permesso ai cittadini di scegliere lui come presidente pur votando il partito di liste differenti. "Ho la certezza di aver preso voti in uscita dal M5s e dalla destra grazie al voto disgiunto", ha ammesso Bonaccini.