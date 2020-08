Sindaco di Roma, Salvini: "Virginia Raggi non verrà rieletta, non è cattiva ma non è proprio capace"

"Le romane e i romani quando mi incontrano, mi dicono: 'Mattè, mannala a casa'". Così Matteo Salvini commenta a "Stasera Italia" la ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma. Il leader della Lega crede però che il Raggi bis non ci sarà: "Io credo che si potrà godere gli ultimi mesi da sindaco di Roma ma penso che non verrà votata neanche dai pali della luce - dice - non perché è cattiva, ma non è proprio capace. Con tutti i disastri che ha fatto poverina...".

Il centrodestra, spiega Salvini, sta lavorando per offrire un'alternativa al nome di Raggi, anche se al momento l'ex ministro non vuole fare nomi: "I romani hanno bisogno di qualcuno di competente, abbiamo già incontrato diversi professionisti pronti a candidarsi per il bene della città".