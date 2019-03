Salvini: lasciamo ius soli alla sinistra, cittadinanza non è premio

"E' scontato che non si riapre il discorso sullo ius soli, lo lasciamo alla sinistra". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "La cittadinanza si merita, si conquista. E' un valore e non un biglietto premio. Semmai noi la togliamo, come a quell'autista delinquente, a chi non la merita", ha aggiunto.