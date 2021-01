Salvini: "Il governo non c'è più, elezioni e democrazia"

Ansa

"Il governo in Italia non c'è più? Che si fa? Elezioni, democrazia e libertà". Lo ha scritto su Facebook Matteo Salvini, dopo l'annuncio di Matteo Renzi delle dimissioni dei ministri di Italia Viva. Il leader della Lega ha sottolineato che in altri Paesi, come "Portagallo, Catalogna, Olanda, Israele e Bulgaria", si va alle urne anche durante la pandemia di Covid-19.