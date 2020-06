Renzi: non si può far finta di nulla su audio sentenza Berlusconi

Fare chiarezza su ciò che emerge a proposito della condanna nel 2013 nei confronti di Silvio Berlusconi. Lo chiede Matteo Renzi, leader di Italia Viva. "Un magistrato della Cassazione che ha firmato quella sentenza espone dubbi molto forti sulla fondatezza giuridica di quella decisione. Non so dove sia la verità ma so che un Paese serio su una vicenda del genere, legata a un ex Presidente del Consiglio, non può far finta di nulla", afferma Renzi.