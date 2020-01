Paolo Liguori: "Salvini sembra ammiccare ad alcune tonalità del dialetto emiliano"

La campagna elettorale verso le regionali in Emilia-Romagna si gioca non solo sul piano politico ma anche su quello della comunicazione. Ad analizzare le strategie delle forze in campo è il direttore di TgCom24 Paolo Liguori che, ospite a "Stasera Italia" esamina l'approccio dialettico della Lega Nord in vista delle urne.

"Io sono sempre stato convinto e resto convinto che sarà governatore di nuovo Bonaccini - sottolinea il giornalista nella trasmissione di Rete 4 - se la campagna si sposta sui temi nazionali allora Salvini ha buone possibilità perché i voti del centro-destra saranno di più, ma se rimane sul terreno locale Bonaccini è più forte".

E proprio su questo ultimo aspetto sembra voler lavorare Salvini che, sottolinea Liguori, pare cerchi la sintonia con gli elettori sfoggiando qualche cadenza emiliana: "Sta facendo un grande sforzo, per assumere un dialetto emiliano, bolognese, che non ha - precisa Liguori - Io lo conosco, lui parla lombardo molto pesante, ma sembra ammiccare ad alcune tonalità emiliane. Fa bene, è spettacolare" conclude il giornalista.