Migranti, Martina (Pd): "Governo salvi vite anziché scrivere tweet"

"Intanto bisogna salvare le vite. E' inutile girare attorno alle questioni quando ci sono emergenze come quelle che stanno purtroppo accadendo in questi giorni. Come prima cosa bisogna salvare vite, non armare una propaganda contro le ong come fatto da Salvini". Lo ha detto il segretario uscente del Partito democratico, Maurizio Martina, commentando le recenti morti in mare e l'ennesimo barcone in avaria al largo della Libia.