Migranti, Francia a Salvini: "Mai rimandato minori in Italia"

I minori non accompagnati, che figurano nelle liste dei migranti non ammessi in Francia, "vengono sistematicamente affidati alle strutture dipartimentali di accoglienza per minori e non consegnati alle autorità italiane. E' stato così anche il 18 ottobre per due minori". Così la Prefettura del dipartimento della regione francese delle Hautes-Alpes ha respinto in un comunicato le accuse mosse dal ministro dell'Interno Matteo Salvini.