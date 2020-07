Meloni: stato di emergenza, governo vuole fare come gli pare

"A oggi non sarei per la proroga dello stato di emergenza, che ricordiamo è uno strumento del quale il governo dispone per fare un po' quello che vuole". Lo ha detto il leader di FdI Giorgia Meloni, aggiungendo: "Sul fatto che si debba passare per il Parlamento, credo che non si debba nemmeno specificare. Per troppo tempo noi abbiamo consentito che Conte si muovesse indipendentemente dalle prerogative parlamentari di una Repubblica".