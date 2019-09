Meloni a Tgcom24: "Il governo ha vita breve, ritorneremo in piazza"

Il governo Pd-M5s "si basa su poltrone e stipendi" e "avrà vita breve perché mancano le basi". Lo ha detto a Tgcom24 Giorgia Meloni nel giorno della fiducia del Conte 2 alla Camera. La leader di Fratelli d'Italia ha accettato l'invito di Salvini a scendere di nuovo in piazza il 19 ottobre, "sempre con bandiere tricolori e non di partito". "Questo governo pensa a Prodi come Capo dello Stato, sarebbe la ciliegina sulla torta", ha concluso.