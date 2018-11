Manovra, Moscovici: "Vorrei evitare la procedura, ma no a ricatti"

Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, vorrebbe evitare la procedura d'infrazione per eccesso di deficit nei confronti dell'Italia, "verso cui ci stiamo muovendo lentamente, ma sistematicamente". Lo ha ribadito lui stesso, sottolineando che "è irragionevole una crisi tra l'Ue e l'Italia, ma non posso accettare nessun tipo di ricatto" sulla Manovra italiana. Quello sul bilancio "non è un conflitto tra Bruxelles e Roma".