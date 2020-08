M5s, Fico: giusta ricandidatura sindaci per terminare lavoro

"Sono convinto che i nostri consiglieri comunali siano la spina dorsale del Movimento" così come "i nostri sindaci si sono trovati ad affrontare sfide non indifferenti in contesti difficili. Credo che debbano avere la possibilità di ricandidarsi al termine di un mandato per concludere l'esperienza amministrativa e i progetti avviati". Lo scrive in un post il presidente M5s della Camera Roberto Fico.