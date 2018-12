L'aggressione alla parlamentare del M5s, Maria Lapia, sta diventando un giallo, almeno stando alle ultime testimonianze che smentirebbero l'accaduto. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera sono cinque le persone che contraddicono la versione della vittima, che ha denunciato di essere stata aggredita domenica scorsa in un supermercato di Nuoro. Oltre alle cassiere la polizia ha sentito altre tre persone e per tutti pare che non si sia trattato di un'aggressione subita, ma di una lite peraltro scatenata dalla stessa onorevole. Tutti elementi che sono al vaglio degli inquirenti; intanto l'uomo denunciato è stato identificato: un 73enne con alcuni precedenti.