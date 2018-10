Insultò i militanti del Pd, si dimette consigliere M5s di Moncalieri

Il consigliere comunale e portavoce dei 5 stelle a Moncalieri Cosimo Ettorre ha deciso di rassegnare l’incarico, in seguito alle sue parole su Facebook che definivano i partecipanti al raduno del Pd romano come “dementi, diabetici e malati di Alzheimer”. Non sono ovviamente mancate le proteste e le risposte al post sul social network, che hanno portato il consigliere a lasciare il suo lavoro al comune.

Il post sotto accusa"Se riuscissero ad organizzarsi, temo fortemente che la gioventù piddina in rivolta potrebbe far cadere il governo - scriveva nel post pubblicato lo scorso 30 settembre -. Suggerirei loro di rimanere compatti ma suddividersi in gruppi in base alle patologie che colpiscono gli anziani: in testa i diabetici, afflitti da prostatite sulla sinistra del corteo, vittime Alzheimer e demenza senile sulla destra, problemi di osteoporosi in fondo al corteo, lo potrebbero rallentare".