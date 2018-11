Il governo dichiara lo stato di emergenza per maltempo in 11 regioni

Primi milioni di aiuti a Liguria e Lazio - "La dichiarazione del riconoscimento dello stato di emergenza per la Liguria dovrebbe portare sei e mezzo-sette milioni per le primissime urgenze, a cui seguiranno altre risorse". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in un video via fb al termine della sua giornata di incontri a Roma. Anche il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha comunicato l'entità dei primi aiuti: "A noi subito 4 milioni di euro per le spese di prima emergenza".

Lezzi: "Deliberati primi 53,5 milioni, in arrivo altri 200" - "Abbiamo deliberato le primissime risorse per le emergenze, in base alle richieste delle Regioni: per il momento ci sono 53,5 milioni di euro, ne arriveranno a breve, con decreto del presidente del Consiglio, ulteriori 200 milioni". Lo dice il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, al termine del Cdm che ha stanziato i primi fondi per i territori colpiti dal maltempo. "Stiamo aspettando che le Regioni terminino le prime ricognizioni, perché sappiamo che sono momenti di estrema difficoltà", aggiunge.



"Fondi strutturali Ue sono 3-4 miliardi" - "I fondi strutturali europei, che sono in capo alle Regioni, sono tra i 3 i 4 miliardi, che potrebbero essere già utilizzati". Lo afferma il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, al termine del Cdm che ha deliberato i primi fondi per i territori colpiti dal maltempo. "Nella legge di Bilancio abbiamo previsto una task force che possa aiutare anche nella progettazione - spiega -. Con il ministro dell'Ambiente ci metteremo accanto alle Regioni, in modo da coordinare le risorse, insieme ai 900 milioni gia' stanziati in manovra, così da mettere a punto un'operazione organica".



Danni oltre i tre miliardi - Una stima totale dei danni "non c'è ancora", ma "probabilmente potrebbero essere di più" dei 3 miliardi finora preventivati. Lo dice il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, al termine del Cdm che ha deliberato i primi fondi per i territori colpiti dal maltempo, rispondendo alle domande dei cronisti. "La Protezione civile sta ancora lavorando su base regionale - aggiunge -, e non è un lavoro semplice, anzi è abbastanza complesso". L'esponente di governo, poi, conferma che il governo incontrerà i governatori delle Regioni colpite.