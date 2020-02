Gualtieri: "Italia in recessione per il coronavirus? E' uno scenario estremo"

Il rapporto di Nomura che prevede l'Italia in recessione nel 2020 anche a causa del coronavirus "è uno scenario estremo e una delle ipotesi. Nessuno dei grandi previsori dice che l'Italia andrà in recessione". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, rilevando come si tratta solo di una opzione "in caso di recrudescenza del virus".