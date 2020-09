Governo, Zingaretti: tempo che alleanza dia colpo d'ala

"E' tempo per tutta la nostra alleanza di un colpo d'ala per ridare speranza all'Italia e agli italiani". Lo ha detto Nicola Zingaretti a Firenze, a margine delle festa per l'elezione di Eugenio Giani a presidente della Regione Toscana. "Questo è il minimo che possiamo fare per le ragazze e i ragazzi italiani che pagano molto di più di altri il costo della crisi", ha quindi aggiunto il segretario del Pd.