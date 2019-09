Governo, il giorno di Rousseau | Di Maio ai militanti: "Buon voto a tutti" | Casaleggio: record di partecipazione

"Non credo che il M5s voglia suicidarsi e che ci siano dubbi: è un atto di responsabilità, se non si va a un governo si va a elezioni con l'aumento dell'Iva e la recessione, non solo un bagno di sangue per l'Italia ma anche per i grillini. Sono ottimista perché facciano prevalere il buonsenso". Così Matteo Renzi.