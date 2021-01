Governo, D'Incà: "C'è tutta intenzione di parlamentarizzare la crisi"

IPA

"C'è tutta l'intenzione di parlamentarizzare la crisi. Ci sono alcuni passaggi formali, i ministri di Italia Viva non hanno ancora inviato in Parlamento le dimissioni". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, riferendosi alla crisi di governo aperta da Matteo Renzi.