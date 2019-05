Governo, Berlusconi: "Per Forza Italia nuove elezioni vanno benissimo"

Silvio Berlusconi apre a un'ipotesi di voto anticipato in caso di crisi di governo. " Deciderà il Capo dello Stato . Ad ogni modo per noi andare alle elezioni va benissimo", ha spiegato il leader di Forza Italia. "Sono convinto che solo un centrodestra con Forza Italia possa vincere . In un prossimo governo italiano - ha sottolineato poi Berlusconi - io non ci sarò. Sarò in Europa perché lì ci sono cose importantissime da fare per l'Italia".

"Non ho posto limiti a ciò che può raggiungere Forza Italia: al momento è attorno al 10,11%. Ma Silvio Berlusconi è al 25%, Di Maio al 28%, Salvini al 48%. Se entrerò nel modo giusto in campagna elettorale, con i tanti indecisi, c'è la possibilità che molti voteranno Berlusconi e a Forza Italia possono dare il 25%", ha evidenziato il presidente del partito azzurro.



Secondo Berlusconi "il Ppe deve lasciare l'alleanza con la sinistra per volgersi a un'alleanza con la destra, i democratici di destra, i liberali, i nazionalisti. Sono convinto che Orban e Salvini possano entrare in questa intesa per trasformare l'Europa in una Europa dello sviluppo e riprendere il progetto dei padri fondatori che parlavano di stati uniti d'Europa".



"I miei rapporti con Salvini sono tali che mi fanno dire che non può essere lontano dal vero quando mi assicura che il futuro sarà con un centrodestra compatto", ha poi sottolineato Berlusconi. Quanto al percorso per arrivare a un nuovo governo, Berlusconi, rispondendo a una domanda sul suo passato auspicio in direzione di un esecutivo fondato sugli "scontenti" di M5s e Pd insieme al centrodestra, ha ribadito che "non si può dire nulla contro la possibilità di nuove elezioni".



Gli esponenti di Forza Italia coinvolti nell'inchiesta per corruzione in Lombardia "sono persone con cui non ho avuto rapporti di lavoro, si parla di cifre miserrime ma anche per loro vale il principio di presunzione di innocenza", ha affermato il leader del partito. "Della vicenda Siri non conosco i contenuti reali - ha aggiunto - ma ho preso atto di una cosa molto grave: che la presunzione di innocenza garantita dalla Costituzione, cioè che un cittadino indagato è da ritenere sempre innocente fino a che non c'è una sentenza di Cassazione che lo ritiene colpevole, i 5 Stelle l'hanno invertita: per loro un cittadino è colpevole se sottoposto a indagine e rimane colpevole fino a una sentenza di Cassazione che lo dichiari innocente. Una cosa terribile che dovrebbe fare paura a tutti gli italiani".