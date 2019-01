Andreotti, cento anni fa nasceva il "Divo" Giulio

Il 14 gennaio 1919 nasceva il senatore a vita Giulio Andreotti, uno dei principali esponenti della Dc. Sette volte presidente del Consiglio e più di venti volte ministro, è stato tra i protagonisti della vita politica italiana della Prima e in parte della Seconda Repubblica. In Parlamento dal 1948 fino alla sua morte, avvenuta nel 2013 (quando aveva 94 anni), il "Divo" Giulio ha tirato i fili della politica italiana per almeno 50 anni. Una carriera straordinaria tra luci e ombre. E' stato inquisito, processato e assolto per mafia a Palermo. Andreotti, che è stato anche giornalista e scrittore, è famoso per centinaia di motti di spirito e aforismi, come la famosissima "il potere logora chi non ce l'ha", pronunciata nel 1951 durante un dibattito parlamentare.