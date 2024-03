Fine vita, manca il governo: salta l'incardinamento dei ddl

Salta l'incardinamento in Senato dei disegni di legge sul fine vita, per l'assenza del governo, la cui presenza è necessaria in tutta l'attività parlamentare.

I senatori delle Commissioni Giustizia e Affari sociali, dove i ddl sarebbero dovuti essere solo illustrati, hanno ricevuto una comunicazione con la mancata convocazione della seduta, per l'assenza dell'esecutivo. "Siamo contrariati, è evidente che c'è un problema politico, dato che per incardinare un provvedimento basta un qualsiasi sottosegretario", ha commentato Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in Giustizia e firmatario di uno dei ddl.