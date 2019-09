Elezioni regionali, M5s categorico: nessuna alleanza con il Pd

"Il tema delle alleanze alle regionali non e' all'ordine del giorno. Dunque non c'è in ballo alcuna possibile alleanza con il Pd in vista delle prossime elezioni Regionali". Lo sottolineano fonti del M5s, aggiungendo: "Le priorità per il MoVimento sono altre, ci sono temi importanti da affrontare e provvedimenti da realizzare a favore dei cittadini. Una cosa è certa: le dinamiche interne tra forze politiche non interessano agli italiani".