Elezioni, prove di dialogo tra Calenda e Renzi | Premiership e flat tax i temi del Centrodestra

"Il Centro di Renzi e di Calenda non va lontano, perché in politica chi non rispetta i patti perde la fiducia. L'Italia con Mario Draghi ha conquistato credibilità, e non può accettare giochi di prestigio: non siamo al circo. Letta ha il merito di avere smascherato Calenda e di avere individuato il perimetro delle alleanze". Sono le parole di Bruno Tabacci, ora in Impegno civico con Luigi Di Maio, intervistato da Repubblica.