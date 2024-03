"Non posso non registrare - aggiunge Lacerenza - le reazioni che hanno seguito la mia disponibilità. Voglio che la ricerca dell'unità di moderati e progressisti sia preservata".

Conte: "Lacerenza era persona giusta, lo hanno impallinato"

"In Basilicata si è scatenato il tiro al piccione sulla persona che avevamo trovato, che aveva i requisiti giusti e che ora sembra aver rinunciato". Così il leader M5s Giuseppe Conte ha commentato la rinuncia alla candidatura di Lacerenza. "Un professionista serio, capace, competente. Un civico, hanno iniziato a impallinarlo come con me quando divenni presidente del Consiglio. Giochi di corrente, giochi locali. Ma non saremo mai in Basilicata con le famiglie che governano da 40 anni, non le appoggeremo, lo dico a chi ci sta insultando in queste ore".