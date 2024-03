Elezioni Basilicata, tavolo Pd-M5s-Avs per il candidato | Calenda: "Da sabato Schlein non ci risponde al telefono"

"Al momento, non esiste nel centrosinistra un nome per la Regione a tre giorni dal deposito delle liste", dice il leader di Azione dopo il passo indietro di Domenico Lacerenza

Il centrosinistra prova a trovare nuovamente convergenza su un nome da candidare per le Regionali in Basilicata, il giorno dopo il passo indietro di Domenico Lacerenza .

Calenda: "Da sabato Schlein non ci risponde al telefono" "Dobbiamo prendere atto che, al momento, non esiste nel centrosinistra una candidatura per la Regione Basilicata a tre giorni dal deposito delle liste, ha detto Carlo Calenda, commentando il passo indietro di Domenico Lacerenza. "Da sabato pomeriggio, dal ritiro del candidato di 5 Stelle e del Pd, abbiamo cercato Elly Schlein per capire qual è il loro intendimento in Basilicata, com'è giusto fare, essendo noi forze di opposizione", ha aggiunto il leader di Azione.

"Con grande sconcerto - ha proseguito Calenda - non siamo riusciti a parlare con nessuno. Al momento non c'è alcuna idea di cosa il Pd voglia fare, mi risulta che sta cercando di ricomporre con il M5s un asse su un'altra candidatura. Quello che sappiamo è che oggi non c'è in questa regione un'alternativa all'offerta della destra, perché la sinistra si è incartata e non risponde al telefono".

"Al momento - ha aggiunto - la situazione del Pd è il caos più assurdo e questa cosa noi non possiamo consentirla. Non possiamo trattare la Basilicata come se fosse il terreno di gioco dove Conte cerca di minare il Pd e di farlo saltare per aria".