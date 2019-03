Di Maio: "Reddito di cittadinanza non è misura per non far niente"

L'obiettivo del reddito di cittadinanza non è quello di "fare stare la gente senza far niente". A ribadirlo è il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, secondo il quale, invece, si tratta di una misura "che ci serve per tante persone che hanno perso la speranza di lavorare, per i giovani, per avere un'opportunità di formarsi e di inserirsi nel lavoro". E ricorda che "stiamo per partire con l'erogazione, ai primi di maggio".