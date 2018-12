Di Maio: in dl Semplificazioni "norma Bramini" per gli imprenditori

Il dl Semplificazioni ha, al primo articolo, "la cosiddetta legge Bramini: gli imprenditori che aspettano soldi dallo Stato e lo Stato non li paga, avranno agevolazioni dallo Stato". Ad annunciarlo su Facebook al termine del Consiglio dei ministri è il vicepremier, Luigi Di Maio, spiegando che "se sono in ritardo con i pagamenti, il fondo di garanzia del Mise gli garantirà i pagamenti in modo da non fargli saltare i conti dell'azienda".