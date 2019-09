polemica assurda 6 settembre 2019 08:28 Critiche social al ministro Bellanova sul titolo di studio, Zingaretti: sto con lei senza se e senza ma Il neo ministro ha diploma di terza media, è stata bracciante agricola e si è battuta come sindacalista per difenderne i diritti

Teresa Bellanova, sottosegretario al Lavoro "Con Teresa Bellanova. Senza se e senza ma. Io e tutto il Pd". Così su Twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, difendendo la nuova ministra dell'Agricoltura dopo gli attacchi sui social per l'abito indossato per la cerimonia di giuramento al Quirinale e per il suo titolo di studio. Bellanova, ha diploma di terza media, è stata bracciante agricola e si è battuta come sindacalista per difenderne i diritti

Circa l'abito usato dalla Bellanova per il giuramento, particolarmente critico è stato Daniele Capezzone che, sempre su Twitter, ironizza sulla scelta della ministra, a suo dire una "carnevalata. Una battuta che non è sfuggita ai suoi followers, che l'hanno aspramente criticato e, in alcuni casi, insultato.

Carnevale? Halloween? pic.twitter.com/N8Z497PVBu — Daniele Capezzone (@Capezzone) September 5, 2019