Covid, Speranza: "Solo nel giorno in cui riapriremo tutte le scuole, il lockdown sarà un ricordo lontano"

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole il governo e il Comitato tecnico scientifico stanno lavorando per stabilire le regole necessarie al fine di contenere la diffusione del contagio da coronavirus.

Il ministro Roberto Speranza è intervenuto a "Stasera Italia" spiegando i prossimi passi di verso il ritorno in classe: "Stiamo lavorando con tutto l'impegno possibile, in sinergia quotidiana con le regioni - ha detto Speranza -, consideriamo l'apertura delle scuole una questione veramente importante. La loro chiusura è stata la scelta più dura, per il valore che le scuole hanno nella nostra comunità. Solo nel giorno in cui avremo riaperto tutte le scuole di ogni ordine e grado, il lockdown sarà un ricordo lontano. Nel momento più difficile, il Paese è stato forte e unito e ci ha aiutato a piegare la curva".