Covid, Speranza: "Intervenire sul ristoro, serve stretta sulla movida"

Ansa

Al vertice governo-Regioni il ministro della Salute Roberto Speranza auspica interventi "con più forza sulle cose non essenziali per evitare di dover incidere domani sull'essenziale, cioè lavoro e scuola". Indica quindi ipotetiche restrizioni sulle "attività del ristoro" dicendo che "ce ne faremo carico" e annuncia: "Sulla movida potremmo fare uno sforzo in più: stretta sugli orari serali per evitare assembramenti".