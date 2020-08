Covid, Sileri: ora focolai contenuti, ma ognuno sia responsabile

"Sono giorni che i dati dei contagi, ondulanti, possono indurci a pensare che la situazione sfugga di mano ma non è così: non è in atto una recrudescenza a livello nazionale ma ci sono diversi focolai ben contenuti". Lo spiega il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. "Bisogna proseguire con il senso di responsabilità, proteggendo gli altri con mascherina, distanziamento e igiene; la fase di rialzo del virus non sarà una seconda ondata", aggiunge.