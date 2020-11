Covid, Boccia: "Ristori certi per il comparto sciistico"

LaPresse

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia rassicura sull'erogazione di ristori per il comparto sciistico e per le attività al momento chiuse per l'emergenza Covid. "Valuteremo inon solo le attività connesse allo sci - ha detto in un'intervista -, ci sono alcune attività che dovranno riprendere e che sono chiuse da un mese, non le abbiamo dimenticate. Per tutte queste, attività sciistiche comprese, ci saranno ristori".