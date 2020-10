Coronavirus, Speranza: "Stop alle feste private e maggiori controlli"

IPA

Il governo ha detto stop alle feste private e ha annunciato maggiori controlli sulle norme anti-Covid. Lo ha riferito Roberto Speranza, rassicurando sul fronte del lockdown: "Non ci sono le condizioni per imporlo a livello nazionale per nessun territorio". Il 75% dei contagi avviene nelle relazioni familiari, ha poi aggiunto il ministro della Salute: "Si abbassa la guardia e ci si toglie la mascherina". E sul Dpcm: "Speriamo di firmarlo lunedì sera".