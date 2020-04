Coronavirus, Sileri: "Auspicabile costo fisso per le mascherine"

Dal momento che l'uso delle mascherine sarà fondamentale per arginare la diffusione del coronavirus, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ritiene "debbano essere fornite dallo Stato e il prezzo debba essere non solo calmierato, ma fisso". Sileri, nel corso di un'intervista televisiva, ha spiegato che con la produzione in Italia "il numero di mascherine è crescente. Ora con la fase due deve esserci un aumento della distribuzione".