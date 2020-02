Coronavirus, Salvini: "Conte si faccia da parte se non sa difenderci"

Il tema del coronavirus agita anche le acque della politica. "Se qualcuno non ha fatto o non farà tutto il suo dovere per proteggere il popolo italiano, ne risponderà davanti al popolo. Se Conte non è in grado di difendere l'Italia e gli italiani si faccia da parte", ha affermato Matteo Salvini. E ha aggiunto: "I contagi aumentano. Pretendo dal governo il controllo di chi è entrato e uscito. Ora bisogna blindare i nostri confini".