Coronavirus, Sala a Fontana: "Collaboriamo per ripartenza in Lombardia"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha inviato una lettera al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per manifestare la disponibilità del Comune a collaborare "per costruire insieme le condizioni necessarie alla gestione della crisi e all'uscita dall'emergenza coronavirus". Il primo cittadino ha letto il testo della lettera durante un discorso in Consiglio comunale, riunito in video conferenza.