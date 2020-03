Coronavirus, Fico: "Governo non decide da solo, Parlamento centrale"

Il presidente della Camera Roberto Fico riafferma la centralità del Parlamento in questo momento di difficoltà. "Il governo non decide da solo: i decreti devono passare per le Camere altrimenti decadono - ha detto in una trasmissione televisiva -. Quindi noi lavoriamo e adesso nel decreto numero sei sono riassunti tutti i dpcm e quindi le Camere possono tranquillamente emendarli, modificarli o anche eliminarli".