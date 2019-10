Conte: "Lotta all'evasione, la più grande iniquità sociale"

"Ho annunciato un patto con gli italiani, andremo a fare emergere l'economia sommersa" perché "non posso accettare che gli italiani onesti paghino le tasse per chi non le paga, questa è la più grande iniquità sociale". Al termine del Consiglio dei ministri sulla manovra economica il premier Giuseppe Conte sottolinea ancora una volta come il governo intenda fare una "lotta all'evasione fiscale che sia efficace e non declamata".