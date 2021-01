Conte lascia il Quirinale dopo un'ora di colloquio con Mattarella

Ansa

Dopo un'ora di colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte ha lasciato il Quirinale per rientrare a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio è salito al Colle per un incontro "interlocutorio" in cui ha voluto riferire al Capo dello Stato gli sviluppi della crisi politica dopo i voti di fiducia a Camera e Senato.