Conte: "Con Mattarella proficuo scambio sulla Manovra"

"Oggi ho avuto un incontro, come ne ho regolarmente, con il Presidente Mattarella per un aggiornamento sui contenuti della Manovra economica e sul decreto immigrazione e sicurezza che è in arrivo al Quirinale". Così il premier Giuseppe Conte dopo il colloquio avuto al Colle. "Si è trattato di un proficuo scambio svoltosi in un clima sereno e costruttivo, ha quindi aggiunto il presidente del Consiglio.